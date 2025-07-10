2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? Tercih süreci nasıl işleyecek?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarının açıklanması beklenen 11 Temmuz tarihine odaklandı. Sonuçlarla birlikte lise tercih süreci başlayacak. Bu süreçte taban puanlar ve yüzdelik dilimler, en çok merak edilen başlıkların başında geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sonuçların ardından yüzdelik başarı sıraları ve taban puanları açıklayacak. Tercih kılavuzuyla birlikte yayımlanacak bu veriler, öğrencilerin okul seçimlerinde temel belirleyici olacak.

2025 tercih sürecinde öğrenciler, sınavla öğrenci alan liseler ile yerel yerleştirme kapsamındaki okullar arasında seçim yapacak. Adaylar, 2024 yılına ait yüzdelik dilimlere göre bir ön değerlendirme yapabilir ancak tercihlerini güncel yüzdelik veriler açıklandıktan sonra kesinleştirmelidir.

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme süreci iki ana gruba ayrılıyor: yerel yerleştirme ve merkezi sınav puanıyla yerleştirme.

– Yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul tercih edilebilecek. İlk 3 tercihin öğrencinin kayıt alanından seçilmesi zorunlu.

– Farklı lise türlerinden (Anadolu, İmam Hatip, Mesleki vb.) en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

– Merkezi sınavla öğrenci alan liseler için en fazla 10 tercih hakkı tanınacak.

– Pansiyonlu okullar için ise ayrıca 5 tercih hakkı bulunuyor.

Tercih işlemleri velinin imzasıyla okul müdürlüğü tarafından onaylanacak. Bu işlem sadece öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan değil, il genelindeki herhangi bir resmi lise müdürlüğünden de yapılabilecek.

Sınava girmeyen öğrenciler yalnızca yerel yerleştirme sistemiyle tercih yapabilecek.

YÜZDELİK DİLİM Mİ, PUAN MI?

Eğitim uzmanları, öğrencilerin tercih yaparken yüzdelik dilimleri dikkate almalarını öneriyor. Çünkü sınavın zorluk seviyesi her yıl değişebilir, ancak yüzdelik dilim öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını daha doğru yansıtır. Örneğin geçen yıl yüzde 3’lük dilimde yer alan bir öğrenci, bu yıl da benzer dilimdeki okulları hedeflemelidir.

TERCİHLERİN GEÇERLİLİĞİ İÇİN ONAY ŞARTI

Veliler tercih listesini tamamladıktan sonra okul müdürlüğünde imzalı onay işlemini gerçekleştirmeli. Aksi halde tercihler geçersiz sayılacak. Bu işlem il genelindeki farklı okul müdürlüklerinden de yapılabiliyor, bu da öğrencilere kolaylık sağlıyor.