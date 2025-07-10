Zara Home ve D&P’nin ürünleri yasaklandı: Ticaret Bakanlığı toplatma kararı verdi

Ticaret Bakanlığı, Zara Home ve D&P markalarına ait iki oda kokusunu sağlıksız buldu. Ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, toplatılacak.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Zara Home ve D&P’nin ürünleri yasaklandı: Ticaret Bakanlığı toplatma kararı verdi
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Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesine iki yeni marka daha ekledi. Yapılan son denetimlerde Zara Home ve D&P markalarına ait bazı oda kokuları sağlıksız bulundu.

Zara Home'un "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici" isimli oda kokusu ambalajında “dokunsal uyarı işareti” bulunmadığı tespit edildi. Bu nedenle ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Benzer şekilde, D&P markasına ait "Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 ml" ürünü de aynı gerekçeyle uygunsuz bulundu. Üründe de “dokunsal uyarı işareti” yer almadığı belirtildi. Bakanlık, bu ürünün de piyasadan toplatılmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri kapsamında yayımladığı güvensiz ürün listesi, vatandaşların sağlığı açısından düzenli olarak güncelleniyor. Tüketicilere, yasaklanan ürünlere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

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