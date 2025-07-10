12 şehirde sıcak hava nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti

Kuzey afrika’dan gelen sıcak hava dalgası 12 şehirde en az 2.300 kişinin ölümüne neden oldu. Bilim insanları ölümlerin büyük bölümünü iklim krizine bağlıyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
12 şehirde sıcak hava nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti
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Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, 12 şehirde sıcaklıkları olağanüstü seviyelere taşıdı. Yapılan araştırmalara göre en az 2.300 kişi, sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Londra, Paris, Madrid, Barselona ve Roma gibi büyük kentlerde kayıtlara geçen can kayıplarının çoğunluğunu yaşlılar ve savunmasız gruplar oluşturdu. Bilim insanları, ölümlerin yaklaşık yüzde 65’inin doğrudan insan kaynaklı iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

World Weather Attribution adlı grubun araştırmasına göre, haziran sonu ile temmuz başında yaşanan sıcak hava dalgası olmasaydı, hava sıcaklıkları 1 ila 4 derece daha düşük olabilirdi.

Sadece Londra’da 263, Madrid’de 317, Paris’te 235 ölüm bildirildi. Birleşik krallık sağlık güvenliği ajansı amber düzeyinde uyarı yayımladı.

Araştırmacılar, yalnızca 12 şehir üzerinden yapılan bu değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığını, gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor. Bazı senaryolarda bu sayı on binleri bulabilir.

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