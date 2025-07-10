Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı güncel yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor, ulaşım Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşakları arasında bulunan 0-2. kilometrelik kesimde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

İzmir’de ise Narlıdere-Güzelbahçe kavşakları arasındaki 5-6. kilometrelerde yürütülen aydınlatma işleri dolayısıyla gece 00.00-05.00 saatleri arasında çeşitli şeritler ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Özellikle Fahrettin Altay Mahallesi'nden otoyola katılım kolu ve İstihkam Viyadüğü’nün İzmir ve Çeşme yönündeki sağ ve orta şeritleri bu kapsamda etkilenecek.

Susurluk-Balıkesir yolu: 29-32. kilometreler arasında üstyapı yenileme nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolu: 48-49. kilometrelerdeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolu: 44-45. kilometrelerde köprülü kavşak yapımı dolayısıyla şerit daraltması yapıldı, sürücüler kontrollü geçiş sağlıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolu: 68-69. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Uluborlu-Senirkent yolu: 17-18. kilometrelerde menfez yenileme nedeniyle trafik servis yoluna yönlendirildi.

Bingöl-Solhan yolu: 27-29. kilometrelerdeki yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

Bayburt-Erzurum yolu: 17-22. kilometrelerde sol şerit kapalı, ulaşım sağ şeritten çift yönlü sağlanıyor.