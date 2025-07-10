Resmi Gazete'de yayımlandı: Yumurta ihracatına kayıt zorunluluğu geldi

Yumurta ihracatında yeni dönem resmen başladı. Artık her sevkiyat öncesi kayıt zorunlu! Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımladığı yeni düzenleme, ihracatçıları yakından ilgilendiriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yumurta ihracatına kayıt zorunluluğu geldi
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Ticaret Bakanlığı, yumurta ihracatına ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte, tavuk yumurtalarının ihracatı artık "kayda bağlı" ürünler kapsamına alındı. Böylece ihracat işlemleri kayıt altına alınmadan gerçekleştirilemeyecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğe göre, "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne 71 numara ile "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" eklendi.

Bu düzenleme ile yumurta ihracatı artık kayıt altına alınarak yapılacak. Firmaların ihraç edecekleri yumurtalar için önceden ilgili gümrük müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırmaları gerekecek.

Kayda bağlı ihracat, Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen ürünlerin ihracatının belirli kurallara bağlanması anlamına geliyor. Bu tür ürünlerin ihracatı için firmaların önceden kayıt yaptırması ve belirlenen usul ve esaslara göre hareket etmesi gerekiyor.

Uygulamanın amacı; ihracatın daha etkin kontrol edilmesi, arz-talep dengesinin korunması ve iç piyasada fiyat istikrarının sağlanması olarak gösteriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

ticaret bakanlığı
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