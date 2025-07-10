Deniz güvenliği riske girdi: Kocaali ve Kaynarca’da denize girilmesi yasaklandı, Karasu için uyarı var

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçede denize girilmesi yasaklandı. Karasu sahili için de benzer bir yasak kararı bekleniyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Deniz güvenliği riske girdi: Kocaali ve Kaynarca’da denize girilmesi yasaklandı, Karasu için uyarı var
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Şiddetli rüzgar ve yağış, Karadeniz kıyısındaki bazı sahillerde deniz güvenliğini tehdit etmeye başladı. Bu sabah itibarıyla iki sahil bölgesinde denize girilmesi kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Kocaali ve Kaynarca’da etkili olan hava koşulları sonrası, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri kırmızı bayrak çekerek uyarılarda bulundu. Sahillerde megafonlarla vatandaşlara anons yapıldı.

Yetkililer, vatandaşlardan denize girmemelerini, güvenlik uyarılarına dikkat etmelerini istedi.

Öte yandan, Karasu sahilinde de hava koşullarının kötüleştiği, benzer bir yasak kararının önümüzdeki saatlerde alınabileceği bildirildi. Vatandaşların dikkatli olması ve yetkililerden gelecek açıklamaları takip etmesi çağrısı yapıldı.

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