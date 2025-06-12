İnşaat sektörü frene bastı: Maliyet artışında yavaşlama sinyalleri!

Ekonomim'in haberine göre, inşaat sektörünün en kritik göstergelerinden biri olan inşaat maliyet endeksi, nisan ayında önceki aya göre %1,67 oranında artarken, yıllık bazda %22,69 yükseldi. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, inşaat sektöründe maliyet artışlarının devam ettiği ancak önceki aylara kıyasla yavaşlama eğilimi gösterdiği dikkat çekiyor.

MALZEME VE İŞÇİLİK KALEMİNDE FARKLI SEYİR

Nisan ayında maliyet artışının ana kaynakları arasında malzeme fiyatlarındaki artış (%2,01) ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş (%1,07) yer aldı. Ancak yıllık kıyaslama yapıldığında tablo daha net ortaya çıkıyor: Malzeme endeksi yıllık bazda %18 arttı. İşçilik endeksi ise %31,82 gibi yüksek bir oranla dikkat çekti.

Bina inşaatları özelinde ise endeks, bir önceki aya göre %1,76, geçen yılın aynı ayına göre ise %23,14 oranında artış gösterdi.

Alt kalemlerde ise malzeme maliyeti aylık %2,15, yıllık %18,96 arttı, işçilik maliyeti aylık %1,11, yıllık %30,93 yükseldi.

Bina dışı yapılar (altyapı, yol, köprü vb.) için inşaat maliyet endeksi nisan ayında aylık bazda %1,36, yıllık bazda %21,22 artış gösterdi. Bu yapılarda malzeme maliyeti aylık %1,58, yıllık %15,08 arttı, işçilik maliyeti ise aylık %0,92, yıllık ise çarpıcı şekilde %35,1 oranında yükseldi.