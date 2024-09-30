İnternetten alış veriş yapanlar dikkat! Uzmanlar uyardı

İnternet üzerinden kullanılan arama motorlarının birçoğu yüksek güvenlikli olsa da risk taşıyor. Zararlı yazılımlar kişilerin kredi kartı bilgilerini, şifrelerini ele geçirebiliyor.

Milliyet'e konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı:

“Bir bilgisayara veya telefona bulaşan stealler isimli zararlı yazılımların ilk amacı o bilgisayar üzerindeki tutulan kayıtlı parolaları alıp, saldırganlara iletmektir. Bunu da farklı yöntemlerle gerçekleştirebilirler."

Arama motorlarındaki kayıtlı şifrelere dikkat çeken Akdemir, "Kayıtlı parolalar belleğinde tutulan parolalar güvenlik önlemleri geçilerek çekilebilir ve bu buluttaki bir sunucuya aktarılabilir" dedi.

Kredi kartı bilgileri tehlikede mi?

Uzman Akdemir, arama motorları ya da sitelerde kayıtlı tutulan kredi kartı numara ve şifrelerine karşı da uyardı.

- Bu çalınan kredi kartı bilgileri ile izin vermediğiniz harcamalar yapabilirler. Kaydettiğiniz kripto para, bankacılık şifreleriniz dahil tüm eriştikleri parolalar üzerinden bir mağduriyet oluşturabilirler. Kredi kartı bilgileriniz ele geçtiği durumda, saldırganlar doğrudan çekime izin veren uygulamalar üzerinden bu paraları farklı kripto varlıklara çevirerek, izini kaybettirme yoluna gidiyor. Eriştikleri bankacılık ekranlarınızda sizler üzerine kredi başvurusunda bulunarak, bankanın sizler için ayırdığı kredi limitlerini de hızlı bir şekilde tüketiyorlar.

Kart güvenliği için ne yapılmalı?