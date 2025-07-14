İşsizlik Fonu’nda büyük değişiklik! Prim gelirlerinin kullanım oranı yüzde 50’ye çıkarıldı

İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, işsizlik fonu gelirlerinin kullanım oranı 2025 yılı için yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İşsizlik Fonu’nda büyük değişiklik! Prim gelirlerinin kullanım oranı yüzde 50’ye çıkarıldı
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İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle, fondan kullanılabilecek prim geliri oranı yüzde 50’ye yükseltildi.

Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ve işsizlik fonu gelirlerinin kullanılabileceği yüzde 30’luk oran, 2025 yılı için yüzde 50’ye çıkarıldı.

FON, İSTİHDAMI ARTIRICI AMAÇLARLA KULLANILACAK

Cnbc-e’ye göre, söz konusu prim gelirleri;

İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak,
Çalışanların vasıflarını yükseltmek,
Teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması muhtemel çalışanları başka alanlara yönlendirmek,
İstihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak,
İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek,
İşgücü piyasası araştırmaları ve planlamaları yapmak,
Çalışanların mali ve sosyal haklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak.

Söz konusu artış, Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşti ve 2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu’nun daha geniş kapsamlı destek ve projelere kaynak sağlamasının önünü açtı.

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