Bir belediye, üç seçim! Büyükçekmece’de vekalet Hakan Çebi’ye geçti

Büyükçekmece Belediyesi’nde başkanlık koltuğunda yaşanan kriz bugün yapılan yeni seçimle devam etti.

Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün tutuklanmasının ardından yerine 11 Haziran’da CHP’li Ahmet Şahin başkanvekili olarak seçilmişti. Ancak Şahin’in de 5 Temmuz’da gözaltına alınarak, 8 Temmuz’da “mali suçlar” kapsamında tutuklanması üzerine bugün yeniden başkanvekili seçimi yapıldı.

HASAN AKGÜN VE AHMET ŞAHİN ART ARDA TUTUKLANDI

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik beşinci dalga operasyon kapsamında 5 Haziran’da gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Yerine geçen CHP’li Ahmet Şahin, 11 Haziran’da yapılan seçimde 22 oy alarak başkanvekili seçilmişti. Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yazıcı ise 12 oyda kalmıştı. Ancak Şahin de, ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

8 Temmuz’da mali suçlara dair iddialarla cezaevine gönderilen Şahin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

BAŞKANVEKİLİ KOLTUĞU HAKAN ÇEBİ’YE EMANET

Haberler.com’a göre, bugün yapılan seçimde, CHP’nin adayı Hakan Çebi ile Cumhur İttifakı’nın adayı Mustafa Yazıcı karşı karşıya geldi.

Seçimde zafer yine CHP’nin oldu. Hakan Çebi, oylama sonucunda Büyükçekmece Belediye Başkanvekili seçildi.

SEÇİM, GERGİNLİKLE GEÇTİ

Seçim sırasında Belediye Meclisi’nde gergin anlar yaşandı.

Gazetecilerin çekim yapmaya çalıştığı sırada, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının meclisi izlemesiyle birlikte basın mensuplarının yer talebi tartışmaya neden oldu.

Meclis üyeleri arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. “Neden bağırıyorsunuz?”, “Sen bağırma ya” gibi sözler tartışmanın tansiyonunu yükseltti.