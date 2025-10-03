İstanbul’da geçinmek artık lüks: 4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre megakentte yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 3,35 yükseldi.

BİR YILDA YÜZDE 42,8 ARTIŞ

İPA’nın verilerine göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024’ün Eylül ayına kıyasla yüzde 42,8 oranında artış gösterdi. Böylece kentin yıllık bazda yaşam maliyetinde büyük bir sıçrama kaydedildi.

4 KİŞİLİK AİLENİN MALİYETİ 102 BİN 45 LİRA

Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Eylül 2025’te 102 bin 45 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya göre 3 bin 310 lira daha yüksek.

Geçen yılın aynı ayında ise dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı. Böylece bir yıl içinde ailelerin temel yaşam giderleri yaklaşık 31 bin lira artış gösterdi.