İstanbul’da geçinmek artık lüks: 4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Eylül 2025 verilerine göre İstanbul’da yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise ilk kez 100 bin liranın üzerine çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da geçinmek artık lüks: 4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre megakentte yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 3,35 yükseldi.

BİR YILDA YÜZDE 42,8 ARTIŞ

İPA’nın verilerine göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024’ün Eylül ayına kıyasla yüzde 42,8 oranında artış gösterdi. Böylece kentin yıllık bazda yaşam maliyetinde büyük bir sıçrama kaydedildi.

4 KİŞİLİK AİLENİN MALİYETİ 102 BİN 45 LİRA

Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Eylül 2025’te 102 bin 45 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya göre 3 bin 310 lira daha yüksek.

Geçen yılın aynı ayında ise dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı. Böylece bir yıl içinde ailelerin temel yaşam giderleri yaklaşık 31 bin lira artış gösterdi.

Galatasaray’dan son gün ayrılmıştı! Zaniolo’dan taraftarları üzecek sözlerGalatasaray’dan son gün ayrılmıştı! Zaniolo’dan taraftarları üzecek sözlerSpor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptıGündem
Günün Manşetleri
Karahan: Altın birikimleri enflasyonla mücadeleyi zora sokuyor
“65 binden fazla filistinli şehit edildi”
Avrupa’da lider, dünyada 7. sıradayız
4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu
ABD'den sürpriz talep! İşte öne çıkan başlıklar
Trump tarih verdi, aksi halde sert önlemler geliyor
Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildi
“Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”
Zam şampiyonları belli oldu
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
2025 Eylül’de Türkiye’nin en çok satan SUV’u açıklandı 2025 Eylül’de Türkiye’nin en çok satan SUV’u açıklandı