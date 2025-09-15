İstanbul’da toplu taşımaya zam! İşte yeni ücretler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eylül ayı meclis toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eylül ayı meclis toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 12 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda, yeni ücretler 15 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladı.

Metro, metrobüs, tramvay, otobüs, minibüs ve vapur ücretleri güncellenirken Marmaray ücretleri, TCDD’ye bağlı olduğu için zamlardan etkilenmedi.


YENİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

