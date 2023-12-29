İSTANBUL'DAN SİVAS'A YÜKSEK HIZLI TRENLE 8 SAATTE İNDİ! Yüksek Hızlı Trenle İSTANBUL-SİVAS Yolculuğu Nasıl Yapılır?

25 Temmuz 2014 yılında açılan İstanbul-Ankara hızlı tren hattı sayesinde ulaşım 4 saat 35 dakikaya düştü. Türkiye Yüzyılına özel olarak Yüksek Hızlı Tren sayıları artacak. Bununla beraber İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine ulaşım daha kolay hale geldi. Bunlardan biri de Sivas Ankara arasındaki yüksek hızlı tren oldu. Yüksek hızlı trenle İstanbul'dan Sivas'a 8 saatte gidilecek.

Yüksek Hızlı Trenle İSTANBUL-SİVAS Yolculuğu Nasıl Yapılır?

İstanbul'dan Ankara'ya giden Yüksek Hızlı Tren' Halkalı'dan geçilir. Akabinde 4 saat 30 dakika süren tren yolculuğunda Ankara'dan Sivas'a giden Yüksek Hızlı Tren'e bininiz. Tren biletlerini mutlaka TCDD sitesi üzerinden alın. Vardığınız noktalarda tren biletleri kalmayabilir. Ankara'dan Sivas'a da 3 saat 30 dakika sürer. Bu keyifli yolculukta doğa adeta sizlere eşlik eder. Yeni zamlı fiyatların uygulaması da başladı.

Buna göre 323 TL olan Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı, 430 TL'ye çıkarıldı. Böylece Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL'den 200 TL'ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL'den 225 TL'ye yükseltildi. Sivas-Ankara 405 kilometre (252 mi) uzunluğundaki hattın yapımına Şubat 2009'da başlanmıştır. Hat, 26 Nisan 2023'te hizmete girmişti. Bilet fiyatı Ankara-Sivas hattı için 240 lira, Ankara-Yozgat hattı için ise 130 lira olarak belirlendi.