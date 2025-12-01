İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023=100 baz alınarak hesaplanan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin Kasım ayı verilerini açıkladı.

Verilere göre, İstanbul’da perakende fiyatlar Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19 oranında artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ndeki aylık yükseliş ise yüzde 2,14 olarak belirlendi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 38,28 OLDU

Geçen yılın aynı ayına kıyasla yaşanan değişim oranları da açıklandı. Kasım ayında perakende fiyatlardaki yıllık artış oranı yüzde 38,28 seviyesinde gerçekleşirken, toptan fiyatlarda ise bu oran yüzde 23,12 oldu.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA EN YÜKSEK ARTIŞ HANGİ GRUPTA?

Kasım ayı itibarıyla İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki aylık bazda en fazla artış gösteren harcama grubu yüzde 2,59 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Bu grubu takiben, konut harcamaları grubunda yüzde 2,30’luk, sağlık harcamaları grubunda ise yüzde 1,69’luk bir artış kaydedildi.

Diğer harcama gruplarındaki aylık artış oranları ise şu şekilde sıralandı:

Ev eşyası harcamaları: Yüzde 1,68

Çeşitli mal ve hizmetler: Yüzde 1,66

Eğlence ve kültür harcamaları: Yüzde 1,41

Lokanta ve oteller harcamaları: Yüzde 1,37

Gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları: Yüzde 1,28

Eğitim harcamaları: Yüzde 0,02

Söz konusu ayda, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 1,55, ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde 0,03 oranında bir düşüş yaşandı. Haberleşme harcamaları grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul’da Kasım ayı fiyat endeksinin belirlenmesinde birden fazla faktör etkili oldu. Başlıca etkenler arasında, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda bir önceki ayda yaşanan fiyat hareketlerinin cari aya yansıması yer aldı. Ayrıca, konut, ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında bazı ürün ve hizmet fiyatlarındaki değişimler ile gıda harcamaları grubunda kış mevsimsel etkisinin devam etmesi de endeksi etkiledi. Öte yandan, giyim ve ayakkabı harcamaları ve ulaştırma harcamaları gruplarında ise piyasa koşullarına bağlı olarak aşağı yönlü fiyat değişimleri gözlemlendi.

TOPTAN EŞYA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ORANLARI

Toptan eşya fiyatları tarafında ise Kasım ayında aylık bazda en büyük artış yüzde 4,88 ile kimyevi maddeler grubunda gerçekleşti.

Diğer gruplardaki artış oranları şu şekilde belirlendi:

İşlenmemiş maddeler: Yüzde 3,32

Yakacak ve enerji maddeleri: Yüzde 1,86

Gıda maddeleri: Yüzde 1,32

İnşaat malzemeleri: Yüzde 1,29

Madenler: Yüzde 1,03

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde yer alan mensucat grubunda ise Kasım ayında herhangi bir fiyat değişimi gözlenmedi.