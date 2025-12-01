Ali Yerlikaya açıkladı: 103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı’nda düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin güvenlik hedeflerine ulaşma sürecine dair önemli bilgiler aktardı.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede atılan önemli adımlara dikkat çekerek, bu yıl içinde teslim olan terör örgütü mensuplarıyla ilgili verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, "2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim oldu" dedi. Sözlerine devam ederken, Bakanlığın iki yönlü bir strateji izlediğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hakimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NDAN KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ülke genelindeki etkinliğini ortaya koyan rakamlar da verdi. 216 bini aşkın personelin, ülkenin huzur ve güvenliği için aralıksız görev yaptığını dile getiren Bakan Yerlikaya, Jandarma’nın sorumluluk alanının büyüklüğüne dikkat çekti: "Jandarma Genel Komutanlığımız, 216 bin personeliyle; 728 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında, 17 milyonu aşkın vatandaşımızın güvenliğini sağlıyor."

Terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak için icra edilen çalışmaların aksamadan sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, kırsal bölgelerdeki arama ve tarama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini ifade etti. 2025 yılı boyunca terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara değinen Bakan Yerlikaya, 14’ü büyük ve 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taramasının yapıldığını kaydetti.

Bu geniş çaplı arama ve tarama faaliyetlerinin sonuçları da detaylı olarak paylaşıldı: "Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir." İnsansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarının da terörle mücadeleye sağladığı katkıya değinen Bakan Yerlikaya, bu araçların toplamda 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirdiğini aktardı. Teslim olan örgüt mensubu sayısını bir kez daha yineleyen Bakan Yerlikaya, "10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" bilgisini verdi.

SUÇLARDA DÜŞÜŞ: “KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR YÜZDE 10,5 AZALDI”

Bakan Yerlikaya, 2025 yılında işlenen suçlarda bir önceki yıla kıyasla önemli bir azalma kaydedildiğini de belirtti. Kişilere karşı işlenen 10 kritik suç türündeki 11 aylık verileri değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 11 aylık verilere baktığımızda; 2024'te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025'te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205'e geriledi" dedi. Bu suçlardaki aydınlatma oranının ise "yüzde 99,8" olduğu vurgulandı.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda da benzer bir düşüş yaşandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 9 önemli katalog suçta olay sayısının 11 bin 381’den yüzde 20,8 azalarak 9 bin 10’a indiğini, aydınlatma oranının ise yüzde 82,6’dan yüzde 89,3’e yükseldiğini aktardı.

328 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suç şebekelerine yönelik kararlı operasyonların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 2025 yılının 11 aylık periyodunda gerçekleştirilen çalışmaları özetledi: "2025'in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla 241'i kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 62'si narkotik, 25'i siber olmak üzere 328 organize suç çetesini çökerttik. Bin 934 şahıs tutuklandı" ifadeleriyle operasyonların etkinliğini gözler önüne serdi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik 2025 yılındaki narkotik operasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki operasyonlarda yalnızca jandarma sorumluluk bölgesinde "4 bin 120 şahıs tutuklandı" bilgisini verdi. Ele geçirilen maddelerin miktarı ise oldukça çarpıcıydı: "73 ton uyuşturucu madde, 16 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik." Bu mücadelede kullanılan yeni yöntemlere de değinen Bakan Yerlikaya, "Ayrıca bu mücadelede; Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ihbar sisteminden, 'Narkogöz' ve uydu destekli ekimle mücadeleye, TB2 İHA'lardan Yeşilay'la yürütülen eğitim protokollerine kadar pek çok yeniliği devreye aldık" dedi.

DİJİTAL ALANDA BİN 200 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siber suçlarla mücadelede de aktif rol üstlendiklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, dijital dünyadaki suç unsurlarına karşı yürütülen çalışmaları detaylandırdı. 1 Ocak-27 Kasım 2025 tarihleri arasında jandarma bölgesinde, "43 bin 40 suç unsuru taşıyan hesap ve şahıs tespit edildi"ğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bu hesaplardan 17 bin 121'inin terörle bağlantılı olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonlar neticesinde ise "bin 200 şahıs tutuklandı" bilgisini paylaştı.

Trafik güvenliğini artırmak için hayata geçirilen "otoyol jandarması" uygulamasının en stratejik adımlardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, bu sistemin geldiği noktayı aktardı: "4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75'ine karşılık gelen 3 bin 524 kilometresinde artık otoyol jandarmalarımız görev yapıyor." Bu yapıyı güçlendirmek adına atılan adımlar ise şu şekilde sıralandı: "Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için 27 otoyol jandarma komutanlığı, 26 karakol komutanlığı, 3 tesis koruma takımı ile toplam ‘56 ana birlik' teşkil ettik. Böylece, bin 6 timde 3 bin 793 personelimizle, otoyolları güven koridoruna dönüştürmek adına güçlü adımlar attık." Ayrıca, otoyol jandarmasının hizmetine 731 araç, yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli-milli, gece görüşlü radar cihazı verildiği ifade edildi.

JANDARMA ENVANTERİ GÜÇLENDİ

Bakan Yerlikaya son olarak, göreve geldiği tarihten itibaren Jandarma envanterine katılan yeni araç ve ekipmanlara da değindi. Jandarma teşkilatına "9 bin 728 yeni kara aracı, 35 yeni hava aracı kazandırdık" açıklamasında bulundu. Personelin kullandığı teknolojik ekipmanlardaki artışa da dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Yaka kamerası sayımızı 4 bin 655'ten, 31 Ekim 2025 itibarıyla 50 bine çıkardık" dedi. Ayrıca, Jandarma için başlatılan yeni hizmet binaları projeleri kapsamında, "393 yeni hizmet binasının inşasına başladık, 259'unu tamamladık. Geri kalanların yapımı da hızla devam ediyor" bilgisini paylaştı.