İstanbul'un zam şampiyonu sivri biber oldu! Fiyatı artan ve düşen ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Megakentte sivri biber uçtu, limon düştü. Sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 10,46 ile limonda kaydedildi.

İstanbul'un ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,64 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 59,10 olarak kayıtlara geçti.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48,72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43,90 ile kabak, aynı gruptan yüzde 42,48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39,62 ile erkek paltosu, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38,07 ile kadın bluzu, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37,75 ile takım elbise ve aynı gruptan yüzde 37,32 ile erkek pardösü oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünler, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7,32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7,20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3,33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2,27 ile şişe suyu olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da enflasyon yüksek seviyede seyrederken 4 Kasım Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Eylülde enflasyon aylık bazda yüzde 2,97, yılık bazda yüzde 49,39 olarak kaydedilmişti.