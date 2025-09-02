İTO açıkladı: Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Ağustos ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 43,48 ile zam şampiyonu olurken, erik yüzde 25,61 düşüşle indirim lideri oldu.

İTO verilerine göre, ağustos ayında indekste yer alan 336 üründen 181’inin fiyatı artarken, 59 ürünün fiyatı düştü. Geri kalan ürünlerde ise değişim olmadı.

Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri, yüzde 43,48’lik artışla ağustos ayının fiyatı en çok yükselen ürünü oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları şöyle sıralandı:

Salatalık: yüzde 27,53
Oyuncak: yüzde 17,89
Taze Fasulye: yüzde 16,75
Limon: yüzde 16,22
Kıvırcık Salata: yüzde 16,14
Kayısı: yüzde 14,16
Roka: yüzde 12,18
Salça: yüzde 8,82
Ispanak: yüzde 8,58
Ekmek: yüzde 5,69

ERİKTE SERT DÜŞÜŞ

Ağustos ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise erik oldu. Gıda grubunda yer alan erik, yüzde 25,61’lik düşüşle indirim şampiyonu seçildi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler:

Üzüm: yüzde -24,17
Dolmalık Biber: yüzde -18,08
Çarliston Biber: yüzde -17,58
Sivri Biber: yüzde -17,08
Kavun: yüzde -16,25
Şeftali: yüzde -10,24
Bebek Arabası/Koltuğu: yüzde -8,70
Kız Çocuk Elbise: yüzde -8,64
Kadın Etek: yüzde -7,51
Karpuz: yüzde -6,06

