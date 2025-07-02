İTO verileri açıkladı! İstanbul’da zamların efendisi kiraz oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin perakende fiyat değişimlerini içeren raporunu yayımladı. Verilere göre İstanbul’da geçen ay fiyatı en çok artan ürün kiraz oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kirazın fiyatı yüzde 44,29 oranında arttı.

Dünya Gazetesi'ne göre, kirazı sırasıyla yüzde 41,37 artışla limon, yüzde 25,86 artışla deniz ve havuz kıyafetleri, yüzde 13,50 artışla uçak bileti, yüzde 11,30 artışla günlük araba kiralama ücreti ve yüzde 10,02 artışla meyve suyu izledi.

ENFLASYON VERİLERİ: AYLIK YÜZDE 1,77, YILLIK YÜZDE 44,38

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,77 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 44,38 seviyesine ulaştı.

İndekste yer alan 336 ana ürün üzerinden yapılan değerlendirmede, 180 ürünün fiyatı artarken, 46 ürünün fiyatı düştü.

EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN KARPUZ

Haziran ayında fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 31,51 ile karpuz oldu. Aynı harcama grubunda yer alan taze fasulye yüzde 26,60, sarımsak yüzde 16,25, kuru soğan yüzde 11,64 ve yumurta yüzde 10,15 oranlarında geriledi.

Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitapların fiyatı da yüzde 15,01 düşüş gösterdi.