İTO’dan Ağustos raporu: İstanbul’da enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre İstanbul’da toptan eşya fiyatları aylık bazda %2,56 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise %26,20 olarak gerçekleşti.

İTO’nun açıklamasına göre, 2025 Temmuz ayında %1,14 artış kaydeden Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, ağustosta yükselişini hızlandırarak %2,56’lık artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre fiyatlardaki artış oranı %26,20 oldu. Yıllık ortalama değişim ise %33,30 olarak hesaplandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ağustos 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ağustos ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,29, Madenlerde yüzde 18,83 artış gerçekleşmiştir."

