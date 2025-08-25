Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3’üncü kez toplandı
Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, üçüncü toplantısını yaptı.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranları üzerinde anlaşma çıkmayınca, dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmıştı. Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusuyla başlayan süreçte kurul çalışmalarını sürdürüyor.
Hakem Kurulu’nun üçüncü toplantısı, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren heyeti, toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakereler yaptı.
YARIN 4. TOPLANTI YAPILACAK
Kurulun çalışmaları aralıksız devam edecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yarın saat 14.00’te dördüncü kez toplanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı