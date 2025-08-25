Aile Bakanlığı’ndan İzmir’deki kadın cinayeti kararına itiraz! Haksız tahrik indirimi gündemde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla, Bakanlık İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya müdahil oldu. Dava kapsamında sanık Serkan Dindar, Ceyda Yüksel’i cinsel ilişkiyi reddettiği gerekçesiyle öldürmüş, Yargıtay da bu durumu “haksız tahrik” kapsamında değerlendirerek verilen ceza indirimini onamıştı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE İTİRAZ

Edinilen bilgiye göre Bakanlık, Yargıtay’ın kararı onaması üzerine temyiz aşamasında itirazda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı gerekçeyle dosyanın bozulmasını talep etti. Ancak Yargıtay ilgili dairesi kararı mevcut haliyle onadı.

Bakanlık, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi uyarınca, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi” kapsamında dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesi için resmi başvuruda bulundu.