Ferdi Zeyrek’in kızı babasının izinde! Nehir Zeyrek mimarlık bölümünü kazandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ferdi Zeyrek’in kızı babasının izinde! Nehir Zeyrek mimarlık bölümünü kazandı
Yayınlanma: Güncellenme:

6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Başkan’ın kızı Nehir Zeyrek, bu acı kaybın ardından babasının izinden giderek mimarlık bölümünü kazanma hedefini gerçekleştirdi.

Ferdi Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, babasına şu sözlerle seslenmişti:

“Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin.”

SINAV GÜNÜNDE YANINDA CHP LİDERİ VARDI

Babasının vefatının ardından yalnızca 11 gün sonra YKS’ye giren Nehir Zeyrek’e, sınav günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşlik etmişti.

Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.”

Bugün açıklanan YKS sonuçlarına göre, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

Kartal’dan dev hamle! Beşiktaş El Bilal Toure transferinde mutlu sona ulaştıKartal’dan dev hamle! Beşiktaş El Bilal Toure transferinde mutlu sona ulaştıSpor
Konya’da vahşet: Araca kurşun yağdı, amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldüKonya’da vahşet: Araca kurşun yağdı, amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldüYurt
Günün Manşetleri
Ekonomik kriz üniversite tercihlerini vurdu
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde konuştu
İstanbul’da okul öncesi büyük denetim
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3’üncü kez toplandı
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! 800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor!
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar
18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? 18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi?