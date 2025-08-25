Ferdi Zeyrek’in kızı babasının izinde! Nehir Zeyrek mimarlık bölümünü kazandı

6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Başkan’ın kızı Nehir Zeyrek, bu acı kaybın ardından babasının izinden giderek mimarlık bölümünü kazanma hedefini gerçekleştirdi.

Ferdi Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, babasına şu sözlerle seslenmişti:

“Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin.”

SINAV GÜNÜNDE YANINDA CHP LİDERİ VARDI

Babasının vefatının ardından yalnızca 11 gün sonra YKS’ye giren Nehir Zeyrek’e, sınav günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşlik etmişti.

Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.”

Bugün açıklanan YKS sonuçlarına göre, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.