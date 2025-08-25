Kartal’dan dev hamle! Beşiktaş El Bilal Toure transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde olan El Bilal Toure transferinde resmi adımı attı. Siyah-beyazlı kulüp, genç golcüyü şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Atalanta ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kartal’dan dev hamle! Beşiktaş El Bilal Toure transferinde mutlu sona ulaştı
Yayınlanma:

Süper Lig’e Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, sürpriz bir hamleyle El Bilal Toure transferini açıkladı. Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde oyuncunun kiralanması için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan El Bilal Toure için İtalyan ekibi 2023 yazında 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Beşiktaş’ın transferi, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinden ilerliyor.

ÖNCEKİ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Stuttgart’ta kiralık geçiren El Bilal Toure, Bundesliga’da 17 maça çıktı. Genç forvet bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hem kanatlarda hem de forvette görev alabilen oyuncunun siyah-beyazlı formayla hücum hattına güç katması bekleniyor.

Konya’da vahşet: Araca kurşun yağdı, amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldüKonya’da vahşet: Araca kurşun yağdı, amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldüYurt
İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Arama çalışmaları sürüyorİstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Arama çalışmaları sürüyorGündem
beşiktaş transfer
Günün Manşetleri
Ekonomik kriz üniversite tercihlerini vurdu
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde konuştu
İstanbul’da okul öncesi büyük denetim
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3’üncü kez toplandı
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor! 800 bin TL’yi bankaya yatıran servetine servet katıyor!
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar
18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? 18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi?