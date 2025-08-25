Kartal’dan dev hamle! Beşiktaş El Bilal Toure transferinde mutlu sona ulaştı

Süper Lig’e Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, sürpriz bir hamleyle El Bilal Toure transferini açıkladı. Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde oyuncunun kiralanması için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan El Bilal Toure için İtalyan ekibi 2023 yazında 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Beşiktaş’ın transferi, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinden ilerliyor.

ÖNCEKİ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Stuttgart’ta kiralık geçiren El Bilal Toure, Bundesliga’da 17 maça çıktı. Genç forvet bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hem kanatlarda hem de forvette görev alabilen oyuncunun siyah-beyazlı formayla hücum hattına güç katması bekleniyor.