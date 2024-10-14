Kamuda personel servisi hizmetiyle ilgili sıcak gelişme

Ekonomideki tasarruf tedbirleri kapsamında kamudaki personel servisi hizmetinin kaldırılacağı gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla kamuda servis hizmetine devam edileceğini bildirdi.

Ali Yalçın açıklamasında, "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir." dedi.

Konuyla ilgili Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den de açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Önder Kahveci, "Girişimlerimiz sonuç verdi, haklı gerekçelerimiz karşılık buldu. Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge ile kaldırılan kamu personel servislerinin, yaptığımız girişimler sonucunda bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısı ile yeniden kamu çalışanlarının hizmetine sunulması kararlaştırıldı. Yayınlanan yazı ile servis hizmetlerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ortaya koyduğumuz gerekçeler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından da karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu." dedi.