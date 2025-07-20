Kimse yemiyor ama ihracatı coştu: Bu ürün 6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı

Türkiye, yılın ilk yarısında deniz salyangozu ihracatından 4,5 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Uzak Doğu ülkeleri ihracatta başı çekerken, sektör yeni pazar hedefleri ve sürdürülebilirlik vurgusuyla büyümeye devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kimse yemiyor ama ihracatı coştu: Bu ürün 6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı
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Türkiye, 2025 yılının ocak-haziran döneminde toplam 437 ton deniz salyangozu ihracatı gerçekleştirdi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bu ihracattan 4 milyon 561 bin 178 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu ihracat, başta Uzak Doğu olmak üzere 5 farklı ülkeye gerçekleştirildi. Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan, en fazla dış satım yapılan pazarlar oldu.

EN BÜYÜK PAZAR: GÜNEY KORE

Ocak-haziran ayları arasında en fazla deniz salyangozu satılan ülke Güney Kore oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2 milyon 76 bin 716 doları buldu. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 839 bin 350 dolarlık, Tayvan’a ise 612 bin 203 dolarlık ihracat yapıldı.

Ayrıca Japonya ve ABD’ye de belirli miktarlarda deniz salyangozu gönderildi.

“TÜRKİYE’DE TÜKETİLMEYEN BİR ÜRÜNÜN İHRAÇ EDİLMESİ ÖNEMLİ”

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun Türkiye’de iç tüketiminin bulunmadığını, tamamen ihracata yönelik bir ürün olduğunu belirtti.

Kalyoncu, “Her dönem olduğu gibi bu dönem de önemli pazarımız Uzak Doğu ülkeleri oldu. Bu doğrultuda mevcut pazar payımızı artırmayı, yeni pazarlara da açılmayı hedefliyoruz. Türkiye’de tüketilmeyen bir ürünün ihraç edilmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, sektörde sürdürülebilirliğin kritik önemde olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Avcılığın belirli dönemlerde ve kotalar çerçevesinde yapılması hem stokların korunması hem de ekosistemin dengesi açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımızın uyguladığı av yasakları ve denetim süreçleri sektörün uzun vadeli geleceği için büyük önem taşımaktadır.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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