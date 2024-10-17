Kirada "elden ödeme" dönemi bitti! Kurala uymayanlara ceza kesilecek

Kirada 'elden ödeme' dönemi bitti. Ev ve iş yerlerine ait kira ödemeleri artık sadece banka ve PTT aracılığıyla yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak.

Zorunluluğa uyulmaması durumunda taraflara cezai yaptırım uygulanacak. Elden ödeme yapan her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.

Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak.

Belgelendirme zorunluluğuna aykırı bir şekilde ödeme yapanların; durumu, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, ödemede bulunan adına bu düzenleme uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.