Kirada "elden ödeme" dönemi bitti! Kurala uymayanlara ceza kesilecek

Ev ve iş yerlerine ait kira ödemeleri artık sadece banka ve PTT aracılığıyla yapılacak. Elden ödeme yapan her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Kirada "elden ödeme" dönemi bitti! Kurala uymayanlara ceza kesilecek
Yayınlanma:

Kirada 'elden ödeme' dönemi bitti. Ev ve iş yerlerine ait kira ödemeleri artık sadece banka ve PTT aracılığıyla yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak.

Zorunluluğa uyulmaması durumunda taraflara cezai yaptırım uygulanacak. Elden ödeme yapan her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.

Kirada "elden ödeme" dönemi bitti! Kurala uymayanlara ceza kesilecek - Resim : 1

Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak.

Belgelendirme zorunluluğuna aykırı bir şekilde ödeme yapanların; durumu, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, ödemede bulunan adına bu düzenleme uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Yurtta soğuk hava etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor! 13 şehir için sarı kodlu yağış uyarısı geldiYurtta soğuk hava etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor! 13 şehir için sarı kodlu yağış uyarısı geldiYurt
kira Resmi Gazete ödeme
Günün Manşetleri
Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
45 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor
Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili yeni açıklama
Türkiye'de konut satış sayısı arttı
Malatya'daki depremin bilançosu açıklandı
Naci Görür, Malatya depreminin şifrelerini anlattı
İstanbul'da sağanak etkili oldu
Çok Okunanlar
ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama
Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması Hamas'tan son dakika Yahya Sinvar açıklaması
HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar kimdir? HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar kimdir?
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste