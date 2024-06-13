Konut satışlarında düşüş sürüyor



Konut satışları Mayıs ayında da düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Konut satışları yüzde 2,4'lük düşüş kaydetti. Türkiye genelinde 110 bin 588 konut satıldı. Sektör temsilcilerine göre düşüşte kredi faizlerindeki yükseklik etkili.



Mayıs ayıyla birlikte konutta yıllık gerileme serisi üçüncü aya yükseldi. Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak kayıtlara geçti.



Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya oldu.



Satışın en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari.



Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azalarak 9 bin 21 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konutu Rusya Federasyonu vatandaşları aldı.



En fazla satışlar 437 ile Rusya Federasyonu, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.