Kredi kartı kullananlar dikkat: Yasal takip başlıyor!

Son dönemde hızla artan kredi kartı kullanımı, beraberinde ödeme güçlüklerini de getirdi. Ekonomik daralma ve yüksek faiz oranları nedeniyle kart borçlarını düzenli ödeyemeyenlerin sayısı artarken, “90 gün kuralı” yeniden gündeme geldi.

Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödemeyenler için yasal takip süreci devreye giriyor. Bu süreç yalnızca borcun büyümesine neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda kişisel mali sicili uzun vadede olumsuz etkiliyor.

Yasal düzenlemelere göre, kredi kartı borcu 90 gün boyunca ödenmezse, borç “takip” statüsüne düşüyor. Bu aşamadan sonra kişi artık yalnızca bankayla değil, yasal mercilerle de muhatap hale geliyor.

MAAŞA VE HESAPLARA HACİZ GELEBİLİR

Ödeme yapılmayan borç için bankalar icra takibi başlatabiliyor. Bu durum, kişinin maaşına, mal varlığına ve banka hesaplarına haciz uygulanmasına kadar gidebiliyor.
Ayrıca kara listeye giren tüketiciler, uzun süre bankalardan kredi veya yeni kart alma imkanını kaybediyor.


UZMANLAR UYARDI: “FİNANSAL İNTİHAR”

Ekonomi uzmanları, kredi kartı borcunun 90 gün ihmal edilmesini “finansal intihar” olarak nitelendiriyor.
Birçok kişinin yalnızca asgari ödeme yaparak günü kurtarmaya çalıştığı, ancak bu yöntemin borcun katlanarak büyümesine yol açtığı vurgulanıyor.


KART LİMİTİNİ GELİRE GÖRE BELİRLEYİN

Uzmanlar, kart limitlerinin gelir düzeyine uygun şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtiyor. Harcamaların planlı yapılması ve borçların düzenli ödenmesi, hem kredi notunu hem de mali istikrarı korumak açısından büyük önem taşıyor.

