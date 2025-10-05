“Akıl sağlığı yerinde değilmiş!”: 6 çocuğun üzerine benzin döken kadın ceza almadı, aileler isyan etti

Antalya’nın Kepez ilçesinde 28 Mayıs 2024 tarihinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Apartmana bir ay önce taşınan Nazmiye Ş., Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oyun oynayan altı çocuğun üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı.

Çocukların çığlıklarını duyan Aynur ve Alihan Ç. çifti hızla aşağı inerek kadının elindeki çakmağı düşürüp müdahale etti. Elinde bıçakla direnen kadın, ardından apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık dört saat süren çabaların ardından kadını bulunduğu yerden indirdi. Apartmandan indirilen Nazmiye Ş., polis merkezine götürülmek istenirken binanın girişinde çocukların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Olay sırasında karnına aldığı darbe nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMEDEN “AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL” KARARI

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “7 kez kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan sanığın karar duruşması 2 Ekim 2025’te görüldü. Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporunda, sanığın “cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde psikotik bozukluk” tanısı bulunduğu belirtildi.

Raporda, Nazmiye Ş.’nin suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ile davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybettiği ifade edildi. Mahkeme, bu raporu esas alarak sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığına ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi. Ayrıca, daha önce uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

“TOPLUM VİCDANINI SARSAN BİR KARAR”

Mağdur ailelerin avukatı Abbas Doğan, kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Henüz çocuk yaşta evlatların hayatına kasteden bir saldırı nedeniyle açılan davada, mağdur ailelerin aylarca süren adalet arayışı dün büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Mahkeme, sanığın akıl hastalığı bulunduğu gerekçesiyle ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ kararı vermiştir. Bu karar, yalnızca mağdurları değil, bu olaya tanıklık eden herkesi derinden yaralamıştır. Bir annenin çocuklara bıçak ve yanıcı madde ile zarar vermeye teşebbüs ettiği vahim bir saldırının ardından hiçbir cezai yaptırım uygulanmaması, toplum vicdanını sarsmıştır. Bu karara karşı istinaf yoluna başvuracağız. Adaletin yalnızca kanun maddelerine değil, vicdanlara da hitap etmesi gerektiğine inanıyoruz.”

“İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU”

Olayda iki çocuğu zarar gören Özer D., mahkeme kararına sert tepki gösterdi: “Bu kararı doğru bulmuyorum. 10 çocuğun üstüne benzin dökülüp öldürmeye teşebbüsten sadece 1 yıl içeride kalıyor, sonra davalar sürüyor, en sonunda serbest kalıyor. Çocuklarımız çok şükür sağlam ama illa birinin ölmesi mi gerekiyordu? Kadının ceza almasını istiyoruz. Olayın istinaftan dönüp yeniden yargılanmasını talep ediyoruz. Çocuklar hala korkuyor, ‘baba gelecek mi’ diye soruyorlar. Ceza almasını istiyoruz ve dışarıda gezmesini istemiyoruz.”

Çocuklardan birinin annesi Semra K., “Ceza almasını istiyoruz, hala çocuklarımız ve biz korkuyoruz. Dışarıda rahat değiliz.” dedi.

Olayda üç çocuğu zarar gören Aynur Ç. ise, “Bu kararı kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz, çocuklarım hâlâ korkuyor. Mahkemenin kararından sonra psikolojim daha da bozuldu. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Avukat Abbas Doğan, karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yapacaklarını belirtti. Doğan, “Amacımız yalnızca müvekkillerimizin değil, tüm toplumun adalet duygusunu korumaktır. Bu kararın istinaf sürecinde yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” dedi.