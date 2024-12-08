Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat: Yeni uygulama

Bu uygulamanın, Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu’nun 17. maddesine aykırı olduğu belirtilirken, yasayı ihlal eden işletmelere 200 bin lira idari para cezası kesileceği açıklandı.

Yasal Düzenleme ve Uyarılar

Avukat Buket Nurşah Tekışık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yasaya göre, üye iş yerleri kart hamillerinden kartın kullanımı nedeniyle komisyon ya da benzeri bir isim altında ek ödeme talep edemez. Ancak, bu uygulamanın Türkiye’de sıkça ihlal edildiği görülüyor.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, kredi kartıyla tütün ürünü satışında fark veya komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza uygulanacağını vurguladı. Bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilere, şikayetlerini Tüketici Hakem Heyeti ya da Ticaret İl Müdürlüğüne iletmeleri önerildi.

Komisyon Farkı Ne Kadar?

Bazı işletmelerin, kredi kartıyla yapılan tütün ürünü alımlarında 3 ile 5 lira arasında komisyon ücreti talep ettiği tespit edildi. Bu uygulama, yasalara aykırı olduğu için tüketicilerin fark eden durumları yetkili mercilere bildirmesi önem taşıyor.

Tüketici Hakları İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek ücret talep edilmesi yasal değildir.

Bu tür mağduriyetler yaşayan tüketiciler, haklarını korumak için yasal yollara başvurabilir.

Şikayetler Tüketici Hakem Heyeti ya da Ticaret İl Müdürlüğü üzerinden yapılabilir.

Yasa dışı komisyon uygulamalarına karşı tüketicilerin bilinçli hareket etmesi, mağduriyetlerin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.