Kredi kartıyla sigara alışverişi yapanlar dikkat: TESK'ten uyarı

Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamalara dayanan genelgede, bu tür uygulamaların yasal olmadığı ve işletmelerin sözleşme feshi ve yaptırımlarla karşılaşabileceği vurgulandı.

TESK, kredi kartı ile sigara alımı yapan müşterilerden ekstra ücret alınması konusunda son zamanlarda gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bu uygulamanın vatandaşları mağdur ettiğini ve esnaf arasında haksız rekabete yol açtığını belirten TESK, konuya dair resmi bir genelge yayımladı.

Bakanlıkların açıklamalarına göre, işletmelerin kredi kartı kullanımı nedeniyle ekstra komisyon veya hizmet bedeli talep etmeleri yasaya aykırıdır. Bu tür uygulamalar tespit edilirse, işletmenin banka ile olan anlaşmasının iptal edileceği ve bir yıl boyunca yeni sözleşme yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Genelgeye göre, tütün mamullerinin satışında özel matrah uygulaması geçerli olduğundan, bu ürünlere ek "hizmet bedeli" eklenmesi mümkün değildir. Ancak, ek hizmet verilmesi durumunda, bu hizmetin faturasında KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.