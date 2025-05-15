Kripto piyasasında büyük yükseliş: Yüzde 10,8 büyüme kaydedildi

Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin, nisan ayında rekor bir artış göstererek 105 bin dolara ulaştı. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine gelen rekor düzeyde fon girişleri, Bitcoin’in piyasa hâkimiyetini yüzde 63 seviyesine taşıdı. Bu oran, 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Dunya.com'a göre, kurumsal yatırımcıların enflasyona karşı korunma aracı olarak Bitcoin’i tercih etmeleri, fiyatın hızla yükselmesine neden oldu. Binance Research raporunda, azalan arz ve artan küresel likiditenin de bu yükselişi destekleyen faktörler arasında olduğu vurgulandı.

ALTCOİN PİYASASINDA KURUMSAL RÜZGAR

Nisan ayında sadece Bitcoin değil, altcoin piyasası da kurumsal yatırımcıların ilgisiyle ivme kazandı. Özellikle SUI ve Solana (SOL) öne çıkan varlıklar oldu.

SUI, ekosistem geliştirme faaliyetleri ve stratejik iş birlikleriyle yüzde 54 oranında değer kazandı.

Solana (SOL) ise, Kanada’da ilk spot ETF’sinin onaylanmasının ardından yüzde 15’lik bir yükseliş gösterdi.

Kurumsal aktörlerin bu iki altcoine olan ilgisi, piyasa hacminin büyümesine doğrudan katkı sağladı.

MERKEZİ FİNANS (CEFI) YENİDEN YÜKSELİŞTE

Nisan ayında merkezi finans (CeFi) girişimlerine olan yatırımlar dikkat çekici bir şekilde arttı. 2024 yılının sonunda yüzde 6,1 seviyesinde olan CeFi yatırım oranı, Nisan 2025 itibarıyla yüzde 41,4’e ulaştı.

Zincir üzerindeki veriler, ödeme, ticaret ve staking uygulamalarına olan ilginin hızla arttığını ortaya koyuyor. Merkeziyetsiz borsalar (DEX) ve likit staking protokolleri, toplam zincir üstü işlem ücretlerinin yüzde 70’inden fazlasını oluşturdu.

Bu kategoride en büyük pay, yüzde 47,2 ile Stabilcoin’ler tarafından alındı. Zincir üstü işlemlerin büyümesi, kripto para ekosisteminin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsendiğini gösteriyor.

2025'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Binance Research raporu, Nisan ayındaki güçlü büyümenin ardından, 2025'in ikinci çeyreğinde de yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Makroekonomik istikrar, inovatif kullanım senaryoları ve kurumsal yatırımcı ilgisinin sürmesi, kripto piyasasında olumlu beklentileri artırıyor.

Ekonomistler, kripto varlıkların özellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak daha da ön plana çıkacağını öngörüyor. Raporda, Bitcoin'in yıl sonuna kadar daha da yükselebileceği, altcoin piyasasının ise genişleyen ekosistemler sayesinde büyümeyi sürdüreceği belirtildi.