Kripto varlıklara sıkı denetim: Çekimlere saat ve dolar limiti geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) yönelik ciddi sınırlamalar ve yükümlülükler getirildi.

Bu düzenlemeyle, kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlerin önüne geçilmesi hedeflenirken, kripto varlıkların transfer işlemlerine kapsamlı limitler ve zaman kısıtlamaları getirildi.

İLK İŞLEMDE 72 SAAT BEKLEME ŞARTI

Tebliğe göre, platformlar artık kullanıcıların gerçekleştirmek istediği kripto varlık çekim işlemlerini, ilgili varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirebilecek. Bu süre, ilk defa yapılacak çekim işlemlerinde ise en az 72 saat olacak.

Ayrıca platformlar tüm transfer işlemlerinde müşterilerden, işlemin içeriğini açıklayan en az 20 karakterlik bir işlem açıklaması talep edecek.

STABİL KRİPTO PARALARA DOLAR LİMİTİ

Kripto dünyasında “stabil kripto para” olarak bilinen, değeri başka bir varlığa veya para birimine sabitlenmiş kripto paralarda günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar çekim limiti uygulanacak.

Ancak, “seyahat kuralı” kapsamında belirli bilgi paylaşımı yükümlülüklerini yerine getiren müşteriler için bu limitler iki katına kadar çıkarılabilecek.

Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla yapılan transferlerde günlük ve aylık limitler ile saat kısıtlamaları, her müşteri için ayrı ayrı alınacak yönetim kurulu onayı ile esnetilebilecek.

Öte yandan saklama kuruluşlarının platform müşterileri adına yapacakları işlemler ise kısıtlamalara tabi olacak. Platformlarla saklama kuruluşları arasında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek transferler bu tedbirlerin dışında tutulacak.

Yeni düzenlemelere uymayan platform ve kuruluşlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemelerle suç gelirlerinin yurt dışına hızlı transferinin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtmişti.

Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.”