Krizin faturası emekçinin sırtında! İşçi konfederasyonları düşük ücretlere tepki gösterdi

Türkiye Barolar Birliği "Emeğin Hukuku Kurultayı”nın 6’ncısını Ankara’da düzenledi. Kurultayda, ekonomik krizin yükünü çalışanların, emeklilerin yüklendiği belirtildi, yeni adımlar istendi.

Kurultay'da konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, hayat pahalılığına dikkat çekti. Vergide adalet talebini yineledi.

Mehmet Ali Kayabaşı, "Toplu İş Sözleşmesinin imzası kurumadan yetinememe sorunu çıkıyor. Ek protokol taleplerinde bulunuyoruz. Ben böyle bir dönem hiç yaşamadım. Bizler kimseden sadaka istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Kira fiyatları 3 katı artarken işçi arkadaşlarımızın ücret ve ücrete bağlı alacaklarının yüzde 70 seviyesinde artırılmasının işçi kesimine çok ciddi zararları olduğunu gözlemliyoruz. Biz az kazanıyoruz. Bizden az vergi alınması lazım. Gelir vergisi oranının yüzde 10 olarak sabitlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.