Kurban Bayramı öncesi et şoku: Et ve Süt Kurumu kıyma fiyatlarına zam yaptı!

Kurban Bayramı yaklaşırken dar gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği adreslerden biri olan Et ve Süt Kurumu (ESK), kıyma fiyatlarına zam yaptı. ESK'nın kendi perakende satış mağazalarında kıymanın kilogram fiyatı 320 TL’den 335 TL’ye yükseldi.

MARKETLERDE FİYAT 430 TL’YE ÇIKTI

Zam sadece ESK mağazalarıyla sınırlı kalmadı. Et ve Süt Kurumu’nun piyasada fiyatları dengelemek amacıyla ürün sağladığı Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde kıyma fiyatı 410 TL’den 430 TL’ye çıkarıldı. Böylece zincir marketlerde kilogram başına 20 TL’lik bir artış yaşandı.

Halktv'de yer alan habere göre, ESK'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.