Kurbanlık hisse fiyatları belli oldu: İşte 2025 Kurban Bayramı için güncel fiyatlar

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, bu yılki kurbanlık hisse fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Aras, fiyatların 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişeceğini söyledi. Bu fiyat aralığı, kurbanlıkların büyüklüğüne ve türüne göre farklılık gösterecek.

Açıklamalara göre, erkek dana fiyatı kilogram başına 300 TL, değerini yitirmiş düvelerin kilosu ise 290 TL olarak belirlendi. Damızlık değeri taşımayan ineklerin kilosu ise 275 TL'den satışa sunulacak. Bu fiyatlar, hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için titizlikle belirlendi.

Kurbanlık alıcıları, kesim hizmeti için de belirli bir ücret ödeyecek. Kesim ücreti bu yıl 4 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, kurbanlık etin parçalanması için ekstra 2 bin TL’lik bir ücret alınacak. Tüm bu ücretler, canlı kilo fiyatları üzerinden hesaplanacak.

Başkan Ercan Aras, açıklanan fiyatların Kayseri ve Türkiye ortalamasına uygun olarak belirlenen tavsiye fiyatları olduğunu vurguladı. Bu fiyatların, üretici ve tüketicilerin menfaatini koruyacak şekilde belirlendiği belirtildi. Aras, açıklamalarını "Bütün üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı olsun. Bu fiyatlara uyulursa hem üreticilerimiz kazanacak hem de tüketicilerimiz mağdur olmayacak. Biz de Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak desteğimizi vereceğiz" şeklinde sonlandırdı.