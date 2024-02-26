Küresel piyasalar ABD büyüme verilerini bekliyor!

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Nvidia önderliğinde gelecek dönemlerde de piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, bu hafta gözler, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak da takip ettiği, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Analistler, geçen hafta Nvidia'nın öncülüğünde artan risk iştahının yeni haftaya başlarken törpülendiğini ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak verilerin, Fed'in gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cuma günü New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimlerinin yılın sonlarında yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek, faiz artışı öngörmediğini kaydetti.

Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine devam edeceğini aktaran analistler, söz konusu yönlendirmelerin ve açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 20 ve haziranda ise yüzde 68 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya 2 baz puanlık düşüşle yüzde 4,24'ten başlarken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde, 104 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise 7 günlük yükseliş serisinin ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 33 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatlarında küresel arz ve talep dengesi aranırken, talebin azaldığına yönelik verilerin fiyatları aşağı yönlü baskılamasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilim petrol arzı konusunda endişeleri artırıyor.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü yüzde 2,1 azalırken, bugün de önceki kapanışının yüzde 0,6 altında, 80,5 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,03 değer kazanarak 5.088,80 puanla ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,16 artarak 39.131,53 puanla tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını kaydetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,28 azalışla günü tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da cuma günü zirveler yenilenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin devam ettiğini belirterek, bu hafta açıklanacak Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,43 artarak 497,24 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,28 primle 17.419,33 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 yükselerek 7.966,68 puan ile tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,07 artarak 32.700,92 puanla Mayıs 2008'den bu yana en yüksek günlük kapanışını kaydetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor tazeledi.

Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi destekleyici adımlarına devam etmesi beklenirken, hükümetin cuma günü otomobil ve ev aletleri de dahil olmak üzere geleneksel tüketici ürünlerinin satışlarının artırılması yönündeki çağrısı dikkati çekti.

Öte yandan, bu hafta Japonya'da açılanacak enflasyon ve sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, demir cevheri geçen hafta yaklaşık yüzde 9 azalışla Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Çin yeni yıl tatilinin sona ermesinin ardından ülkede çelik talebine ilişkin toparlanma umutları da devam ediyor.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.416,70 puana taşırken, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 284 baz puana indi.

Dolar/TL, cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 31,0400'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,0950 seviyesinden işlem görüyor.

Bu hafta yurt içinde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: