Kuyumcularda kimlik ibrazı zorunluluğu geliyor

Düzenlemeye uymayan işletmelere cezalar uygulayacak. Dolandırıcılığın önüne geçileceğini ifade eden kuyumcular limit sınırlaması olmadan bu zorunluğun uygulanması gerektiği görüşünde.



Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren185 bin lira ve üzeri altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğu geliyor.



Mali Suçları Araştırma Kurulu dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.



Kuyumcu Erol Şengün, birçok işlemde kimlik ibrazını yaptıklarını söyledi. Ancak bazı kuyumcuların buna dikkat etmediğini belirtti.



Ayrıca vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanacak.