Kuyumcularda kimlik ibrazı zorunluluğu geliyor

Kuyumcularda 2025 yılı itibarıyla yeni dönem başlıyor. 185 bin lira ve üzeri altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu olacak.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Kuyumcularda kimlik ibrazı zorunluluğu geliyor
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 Düzenlemeye uymayan işletmelere cezalar uygulayacak. Dolandırıcılığın önüne geçileceğini ifade eden kuyumcular limit sınırlaması olmadan bu zorunluğun uygulanması gerektiği görüşünde.

Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren185 bin lira ve üzeri altın işlemlerinde kimlik ibrazı zorunluluğu geliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.

Kuyumcu Erol Şengün, birçok işlemde kimlik ibrazını yaptıklarını söyledi. Ancak bazı kuyumcuların buna dikkat etmediğini belirtti.

Ayrıca vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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