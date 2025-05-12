Martta ciroda dikkat çeken artış: Yıllık bazda yüzde 33,4

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2024 dönemine ait ciro endeksi verilerini yayımladı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 artış gösterdi.

Öte yandan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 oranında yükseldi.

TİCARET SEKTÖRÜNDE YÜKSEK ARTIŞ

Mart ayında en yüksek artış ticaret sektöründe kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5,8 yükseldi.

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE OLUMLU GÖRÜNÜM

Sanayi sektöründe de büyüme dikkat çekti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Mart 2024’te yıllık bazda yüzde 25,1 arttı. Aylık bazda ise sanayi ciro endeksi yüzde 5,5 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe ise yıllık ciro artışı yüzde 35,9 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

İnşaat sektörü yıllık bazda yüzde 26,3 oranında ciro artışı yaşarken, bu pozitif tablo aylık bazda yerini gerilemeye bıraktı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı.