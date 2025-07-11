Mayısta ihracat frene bastı, ithalat arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mayıs ayına ait dış ticaret endekslerini yayımladı. Verilere göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 oranında geriledi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA, EN SERT DÜŞÜŞ YAKITTA

İhracat birim değer endeksinde gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 10,5 artış yaşandı. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 artış görüldü. Yakıt ürünlerinde ise yüzde 16,3 oranında ciddi bir düşüş kaydedildi.

İhracat miktar endeksinde ise gıda, içecek ve tütün ürünleri yüzde 9,5, ham maddeler yüzde 4,9, yakıtlar yüzde 8,9 oranında azaldı. Buna karşılık, imalat sanayi miktar endeksi yüzde 2,7 artış gösterdi.

İTHALATTA GIDA YÜKSELİRKEN DİĞER KALEMLER GERİLEDİ

İthalat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı. Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 18,9 artış kaydedildi. Yakıtlar yüzde 14,4, ham maddeler yüzde 1,1, imalat sanayi yüzde 0,1 oranında geriledi.

İthalat miktar endeksinde ise genel artış yüzde 2,9 oldu. Ancak gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 6,7, ham maddelerde yüzde 2,2, yakıtlarda yüzde 3,7 düşüş gözlemlendi. İmalat sanayi miktar endeksi ise yüzde 4,8 oranında artış kaydetti.