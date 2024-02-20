Mazota indirim mi geliyor?

Akaryakıta zam ya da indirim var mı sorusu otomobil sahiplerinin gündemine oturdu. Milyonlarca otomobil sahibinin yakından takip ettiği İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kuruna bağlı olarak değişebiliyor. Yapılan zamlar gece yarısı tabelalara yansıyor. Akaryakıt fiyatları başta lojistik ve taşımacılık olmak üzere birçok sektördeki fiyatları etkileyebiliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları 20 Şubat 2024 Salı...

MAZOTA, MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR, ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta motorin litre fiyatına 2 lira 55 kuruş, benzine ise 1,79 lira zam yapılmıştı. Öte yandan Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. İndirim, 21 Şubat Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacak.