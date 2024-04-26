Mehmet Şimşek 3-4 yıl süre istedi! Enflasyonla ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Enflasyonun yılın 2. yarısında düşeceğini kaydetti. Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada, "Peki enflasyonu nasıl indireceğiz? Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası hedeflerle uyumlu gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı... Epey mesafe kat ettik. Sonuçları yılın ikinci yarısında da almaya başlayacağız." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek enflasyonun tek haneli rakamlara gerilemesinin ise zaman alacağını ifade etti. Mehmet Şimşek, 3-4 yıllık sürece işaret etti.

Bakan Mehmet Şimşek, konuyla ilgili konuşmasında, "Bazı kesimler, 'Şu yapıldı, bu yapıldı, enflasyon niye inmedi?' değerlendirmelerinde bulunuyorlar. Bunun bir süreç olduğunu, para politikasının gecikmeli bir şekilde etkide bulunduğunu bir kere hatırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK YÜKSEK FAİZDE ISRARCI

Bakan Mehmet Şimşek, yüksek faizi politikasının devam edeceği mesajını verdi, "Merkez Bankamız para politikasında önemli adımlar attı. Sadece geleneksel sıkılaşmaya gitmedi, şu anda seçici kredi sıkılaştırması uyguluyor, miktarsal sıkılaşmaya gitti." dedi.

Harcamaların gözden geçirileceğini söyleyen Mehmet Şimşek, kamuda tasarrufa dikkat çekti. Mehmet Şimşek, açıklamasında, "Harcama ayağına odaklanacağız. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız." dedi.

Mehmet Şimşek, cari açıkla ilgili de değerlendirme yaptı, yüzde 2,5'in altına ineceğini ifade etti.