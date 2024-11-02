Mehmet Şimşek: 'Dünya ticaretindeki payımızı arttıracağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız." ifadesini kullandı.

'TİCARETTEKİ PAYIMIZ ARTACAK'

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, şu ifadeleri kullandı: