Mehmet Şimşek: 'Dünya ticaretindeki payımızı arttıracağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ithalattaki daralmanın 6 aydır sürdüğünü belirterek, bu yıl dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade etti.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Mehmet Şimşek: 'Dünya ticaretindeki payımızı arttıracağız'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız." ifadesini kullandı.

'TİCARETTEKİ PAYIMIZ ARTACAK'

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma 6 aydır devam ediyor. Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız."
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