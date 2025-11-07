Mehmet Şimşek’ten milyonları ilgilendiren açıklama: Vergi affı olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SAĞLIK İDDİALARINA NET YANIT

Ekonomim'e göre, Bakan Şimşek, hasta olduğuna dair dolaşan iddialara yönelik net bir açıklama yaptı. Şimşek, "Benim şu anda ne bir kronik hastalığım, ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var. Bugüne kadar ülkeme hizmet dışında, hiçbir mülahazam olmamıştır" dedi.

"VERGİSİNİ ÖDEMEYENİ ÖDÜLLENDİRECEK DÜZENLEMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Vergi affı beklentilerine ilişkin milletvekillerinden gelen soruları da yanıtlayan Şimşek, yeni bir yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını belirtti. Geçmiş dönemlerde yapılan düzenlemelerde vergi asıllarında indirim olmadığını, sadece gecikme faiz ve zamlarının enflasyon oranında güncellendiğini hatırlatan Şimşek, "Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net" tespitinde bulundu.

Bakan, zorda olan mükellefler için kapının açık olduğunu belirterek, "Eğer, mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bu anlamda yapılandırma zordaki herkese açık. Bunun için yasal düzenleme gündemimizde yok. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi doğru bulmuyoruz" diye konuştu

"BENDEN BURJUVA SERMAYECİ ÇIKARTAMAZSINIZ"

Kendisine yöneltilen "sermayeci" eleştirilerine sert tepki gösteren Bakan Şimşek, aldığı vergi kararlarını sıralayarak "Benden burjuva sermayeci çıkartamazsınız arkadaşlar, mümkün değil" dedi.

Şimşek, "Bakın, kurumlar vergisini 5 puan artıran benim, bankaların vergisini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkartan benim, bankaların harçlarını yüzde 50 artıran benim, yurt içi asgari kurumlar vergisi getiren benim, küresel şirketlere asgari kurumlar vergisi getiren benim. Şirketlerin taşınmazlardaki satışlarda yüzde 50 kazanç istisnasını kaldıran benim, iştirak hissesi satış kazancı istisnasını düşüren benim. Kar paylarına stopajı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkartan benim" diye sıraladı.

Kısa vadeli mevduat vergilerini de artırdıklarını hatırlatan Şimşek, "Şu anda 6 ay vadeye kadar fon ve mevduatlar, toplamın yüzde 95'ini oluşturuyor. Bunların vergisini yüzde 17,5'e çıkardık. Eğer ben rantiyecisiysem, ben küresel sermayeyi temsil ediyorsam nasıl mevduatların faizini yüzde 5'ten yüzde 17,5'e çıkarıyorum. Benden sermayeci çıkmaz. Ben kamu hizmeti yapmak için buradayım" dedi.

"MÜCBİR HALDEN YARARLANACAKLAR"

Deprem bölgesinin ihyasının en büyük öncelik olduğunu yineleyen Şimşek, 2025 fiyatlarıyla bugüne kadar 3,6 trilyon lira, yani 90 milyar doların üzerinde bütçeden tahakkuk bazlı harcamanın söz konusu olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgede her türlü tedbiri hayata geçirdiklerine değinen Bakan, "Mücbir sebep haline ilişkin yasa geçen sene biliyorsunuz değiştirildi ve uzatıldı. Biz uzatma imkanlarının tümünü kullandık, dolayısıyla 30 Kasım'da sona erecek" dedi. Ancak Şimşek, sürenin bitişiyle ilgili önemli bir detayın altını çizerek, "Birincisi, depremden etkilenenler, etkilendiklerini kanıtlarlarsa mücbir hali sona erse dahi mücbir halden yararlanacaklar. İkinci konu, teminat konusunda bir kolaylığa gittik, 250 bin liraya kadar teminat şartını kaldırdık" diye konuştu.

"PROGRAMI UYGULAMASAYDIK ENFLASYON NE OLURDU?"

Ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, programın çalıştığını savundu. "Bütçe açığı yüzde 5,1'den geçen sene 4,7'ye geriledi. Bu sene de büyük ihtimalle yüzde 3,5-3,6 civarında gerçekleşecek. Dolayısıyla bütçe açığı düşüyor. Bu anlamda program çalışıyor" dedi.

Şu anda cari açığın bir endişe kaynağı olmaktan çıktığını belirten Şimşek, "Program çalışmasa, sonuç almasak kredi derecelendirme kuruluşları niye notumuzu artırsın?" diye sordu. Programın bu sene karşılaşılan birçok şoka rağmen rüştünü ispat ettiğini ve dayanıklı olunduğunun ortaya çıktığını ifade eden Bakan, "Eğer bu programı uygulamasaydık, enflasyon ne olurdu sorusunu sormak bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek, dezenflasyonun devamı için şartların yerinde olduğunu, mali disiplini tesis ettiklerini, sürdürülebilir cari dengenin sağlandığını ve kur korumalı mevduattan çıkışın tamamlandığını belirtti.

Reel sektörde bütün dünyadakine benzer sıkıntılar olduğuna ve programın da yan etkilerinin olabileceğine işaret eden Şimşek, yaklaşık 2,5 yıllık dönemde 4 bin 567 firmanın konkordato başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Bu firmaların cirodaki payının yüzde 0,89, ihracattaki payının yüzde 0,85, istihdamdaki payının ise yüzde 0,73 olduğunu belirten Şimşek, "Konkordato ilanı iflas etmek anlamına gelmiyor. Zaten mahkemelerin normalde yaşama şansı olan firmalara bu imkanı sunması lazım" dedi.

Bakan, "Şu anda ticari kredilerin takip oranı yüzde 1,8. 10 yıllık ortalama yüzde 3 civarı. Şu anda bunun çok altındayız" bilgisini paylaştı. Eylül 2025 itibarıyla karşılıksız çeklerin toplam keşide edilen çeklere oranının yüzde 2,8 olduğunu ve bunun yüzde 2,5 olan son 12 yıllık ortalamanın üzerinde olduğunu aktardı.

Finansmana erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlar attıklarını ve bunun devamının geleceğini vurgulayan Şimşek, Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 53 milyar dolar kredi vereceğini ve bu kredilerin önemli bir kısmının neredeyse yüzde 50 faiz sübvansiyonu içerdiğini kaydetti.

Şimşek, tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde birtakım sıkıntıların olduğunu bildiklerini ve bu sıkıntıları görmezlikten gelmeyeceklerine dikkati çekti. Atılan adımları hatırlatan Bakan, "Emek yoğun sektörlerin sıkıntılarını yine çalışıyoruz. İlave tedbirler alacağız. En güçlü şekilde üretimimizi, istihdamımızı desteklemeye devam edeceğiz. O konuda da kafamızda bir tereddüt yok" ifadelerini kullandı.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE DESTEK

Şimşek, "500 bin sosyal konut" projesinin değerli olduğuna dikkati çekerek, "Samimi şekilde destekleyeceğiz" dedi. Projenin önemini, "Çünkü 500 bin sosyal konut için, kira değil, gelirine göre bir kira veya bir bedel ödenecek. Gerçekten asgari ücretlimizin, emeklimizin, memurumuzun alabileceği çerçevede 500 bin konut" sözleriyle vurguladı.

VERGİ DİLİMLERİ, ASGARİ ÜCRET VE DİĞER KONULAR

Vergi harcamalarını düşürdüklerine de değinen Şimşek, 2026'da vergi harcamalarının 1 trilyon 92 milyar lirasının asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklandığının altını çizdi. Şimşek, "Asgari ücrete vergi mi istiyorsunuz? Vergi harcamalarının üçte biri asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıdır" dedi. Yatırım, üretim ve ihracat teşviklerinin 641,5 milyar lira, dezavantajlı gruplara desteğin 265 milyar lira, çiftçi desteklerinin ise 262 milyar lira olduğunu belirten Şimşek, "Çiftçimizin vergisini mi artıralım? Yemi, gübreyi de mi vergiye tabi tutalım?" diye sordu.

Bakan Şimşek, daha önce "ücretler enflasyona neden oluyor" dediği iddialarına yönelik böyle bir şey söylemediğini ve o açıklamasında bütçe açığının enflasyonist olacağını kastettiğini de vurguladı. Yüksek alkollü içkilerde yüzde 1 ÖTV alındığı iddialarına da yanıt veren Şimşek, bu gruptaki bazı ürünlerin ÖTV'sinin yüzde 39,8 seviyelerinde olduğunu ve KDV de eklenince vergilerin yüzde 56,5 seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Şimşek, haksız rekabetin giderilmeye çalışıldığını, basit usulden gerçek usule otomatik geçilmediğini belirterek, "gerçek anlamda basit usulde kalması gerekenlere" yönelik her türlü kolaylığı yapmaya açık olduklarını bildirdi. 2025'te alacakları 2,8 trilyon liralık gelir vergisinin uluslararası karşılaştırmalara göre düşük olduğunu ifade etti.

Asgari ücrete kadar bütün ücretleri vergi dışı tuttuklarını dile getiren Şimşek, vergi dilimleriyle ilgili "Şimdi dediniz ki 'bu vergi dilimlerini niye artırmıyorsunuz?' Yeniden değerleme oranında artırdık, artıracağız" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçeleri, kesin hesap ve Sayıştay raporları kabul edildi.