Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak

Memur emeklilerinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı farkları için ödeme tarihi netleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı Temmuz ayına ait zam farkları, 25 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacak.