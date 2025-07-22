Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak

SGK, Emekli Sandığı kapsamında maaş alan memur emeklileri için 2025 yılı Temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Memur emeklisinin zam farkı 25 Temmuz’da hesaplara yatacak
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Memur emeklilerinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı farkları için ödeme tarihi netleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı Temmuz ayına ait zam farkları, 25 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacak.

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