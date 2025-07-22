Gebze’de vahşet: 5 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü, aralarında eşi de olan 4 kişi tutuklandı

20 Temmuz’da Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi’ndeki evinden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 28 yaşındaki Havva Y.’nin sırtından iki el ateş edilerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

EŞİ DAHİL DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında genç kadının eşi N.Y. ile birlikte S.Ş., G.K. ve Ş.E.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların biri kadın olmak üzere toplam dört kişi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan tabancanın ise ruhsatsız olduğu bildirildi.

Cinayet sonrası geride kalan acı tablo yürek burktu. Hayatını kaybeden Havva Y.’nin 8 aylık ikizlerinin de aralarında bulunduğu 5 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.