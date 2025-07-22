Siirt Eruh’ta sondaj makinesi yandı: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Siirt’in Eruh ilçesinde sismik araştırma sırasında kullanılan sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı. Olayda 3 işçi yaralandı, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Siirt Eruh’ta sondaj makinesi yandı: 3 işçi hastaneye kaldırıldı
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Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yürütülen ‘Çetinkol 2B Sismik Araştırma’ projesi kapsamında yapılan zemin hazırlık çalışmaları sırasında, benzinli el sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı.

Makineden çıkan alevlerin çevreye sıçraması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılardan biri yüzünden, diğer ikisi ise kollarından hafif şekilde etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde yürütülen ‘Çetinkol 2B Sismik Araştırma’ projesi kapsamında, 22 Temmuz 2025 saat 14.30 sıralarında zemin hazırlama çalışmaları sırasında benzinli el sondaj makinesinin yüksek sıcaklık nedeniyle alev alması sonucu 3 işçimiz yaralanmıştır. Yaralanan işçilerden biri yüzünden, diğer ikisi ise kollarından hafif şekilde etkilenmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaralı işçiler Eruh Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.”

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