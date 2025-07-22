Emekliye HGS ve İSPARK ücretsiz oldu mu? Kamu bankalarından yeni kampanya

Emekli maaşını kamu bankalarından alanlara HGS etiketi ücretsiz verilecek, İSPARK otoparklarında da ücretsiz kullanım imkânı tanınacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Emekliye HGS ve İSPARK ücretsiz oldu mu? Kamu bankalarından yeni kampanya
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Emekli maaşını Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden alan vatandaşlara yönelik dikkat çeken kampanyalar duyuruldu. Yeni uygulamayla birlikte bazı hizmetler artık ücretsiz hale geldi.

ZİRAAT BANKASI’NDAN HGS DESTEĞİ

Ziraat Bankası, emekli maaşını kendisinden alan ya da ilk kez maaş alacak olan emeklilere Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketini ücretsiz sunacağını açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin başvurularını bankaya iletmesi yeterli olacak.

HALKBANK’TAN PARAF KARTLI EMEKLİLERE İSPARK AVANTAJI

Halkbank ise Paraf kart sahibi emeklilere özel bir kampanya başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, tek seferde yapılacak 500 liralık alışveriş sonrasında İSPARK otoparkları ücretsiz hale gelecek.

Buna göre emekliler;

Yol üstü İSPARK noktalarında 2 saat,
Kapalı ya da bariyerli otoparklarda 4 saate kadar ücretsiz park hakkı kazanacak.
Kampanyaların, kamu bankalarını tercih eden emekli vatandaşlara kolaylık sağlaması hedefleniyor. Detaylı bilgi bankaların resmi kanallarından alınabiliyor.

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