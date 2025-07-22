Ali Yerlikaya'dan stadyum kararı: Tribünlerde takip dönemi başlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, elektronik bilet ve Taraftar Kart uygulamalarıyla stadyum girişlerinin sıkı denetime alındığını, protokol tribünlerine girişlerin de aynı sistemle izleneceğini ifade etti.

Yerlikaya, valiliklere gönderilen yeni talimatla birlikte, protokol tribünlerine girenlerin artık sistematik biçimde takip edileceğini belirtti. “Protokol girişlerinde görevli personelin elinde isim listeleri oluyor. Ancak artık ya Taraftar Kart’larını sisteme işleyecekler ya da elektronik biletle girecekler” dedi.

6222 SAYILI KANUN VURGUSU

Sporun barış ortamında icra edilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, 6222 sayılı kanunun adli ve idari hükümlerinin titizlikle uygulanacağını söyledi. “Güvenlik sadece fiziki değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur” diyerek sporda etik değerlerin korunması gerektiğini ifade etti.

YÜZ BİNLERCE GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV ALDI

2024-2025 sezonu boyunca gerçekleşen 98 binin üzerinde spor etkinliğinde, 1 milyonun üzerinde polis ve 325 binden fazla özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını açıklayan Yerlikaya, geçen yıl 510 müsabakada işlem yapıldığını, 6 bin 818 kişi hakkında ise yasal süreç başlatıldığını belirtti.

“GÜVENLİK KÜLTÜR MESELESİDİR”

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp yöneticileri ile emniyet ve jandarma yetkilileri de katıldı. Yerlikaya, “Güvenlik bir kültür meselesidir. Tüm tarafları huzurlu bir spor ortamı inşa etmeye davet ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.