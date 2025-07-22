Hakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Bölmeye kalkarsanız müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill Tinoco ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere dair kritik mesajlar verdi.

İsrail’in saldırılarına ve Suriye’nin güneyinde Dürziler ile Bedeviler arasındaki çatışmalara dikkat çeken Fidan, bu olayların Türkiye’nin milli güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı.

“BÖLÜNME DIŞINDA NE KONUŞUYORSANIZ KONUŞUN”

Diplomasinin önemine işaret eden Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun.”

“ÇIKARTMASINI BİLİRİZ”

Suriye’deki ayrılıkçı girişimlere karşı sert bir tutum alınacağını belirten Fidan:

“Çıkmadığınız zaman biz bunları çıkartmasını biliriz. Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin.” dedi.

“İSRAİL, KAOSTAN ÇIKAN SURİYE’DEN RAHATSIZ”

Fidan, 8 Aralık 2023’te Suriye için önemli bir dönüm noktası yaşandığını hatırlattı. Uluslararası toplumun büyük bölümünün Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm konusunda uzlaştığını belirterek şöyle konuştu:

“Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve bölgesel aktörlerle birlikte Yeni Suriye’ye fırsat verme konusunda mutabakata varıldı. İsrail ise bu gelişmeden rahatsız oldu. Dürzileri bahane ederek çatışmaları körüklüyor.”

İsrail’in merkezi hükümetin asker gönderdiği bölgeleri hedef aldığını ifade eden Fidan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kendinizi güvende tutmak için etrafınızı kaosta tutmak kendi ülkeniz için iyi güvenlik değil.”

SÜVEYDA’DA GERİLİM SÜRÜYOR

Fidan, Suriye’nin güneyindeki Süveyda çevresinde çatışmaların şiddetlendiğini belirtti. Bu çatışmaların sadece merkezi hükümetin tarafsız müdahalesiyle sona erebileceğini vurgulayan Fidan, İsrail’in bu süreci sabote ettiğini dile getirdi.

ABD’nin arabuluculuk rolünde Tom Barrack’ı görevlendirdiğini söyleyen Fidan, çözüm sürecine yönelik adımların atıldığını ve Dürziler içindeki El Hicri adlı ismin İsrail adına hareket ettiğini öne sürdü.

“MODASI GEÇMİŞ FİKİRLER...”

Suriye halkına da çağrı yapan Fidan:

“Bu türden kaosları kendiniz için küçük bir taktik fırsat bilmeyin. Başkasının yardımıyla kan üzerinden kurulmuş kaostan otonomi çıkarmaya çalışan bir perspektifte olmayın.”

“Zaman, herkesin kendi kimliğini, inancını muhafaza ederek daha fazla entegrasyonla hayata tutunma zamanıdır. 18. ve 19. yüzyılda oluşmuş modası geçmiş fikirlerin artık bu topraklarda kullanılmasına son verilmelidir.”

MSB: İSRAİL BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında benzer bir açıklama yaptı. MSB, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına tepki göstererek şunları kaydetti:

“İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesini güçlendirmek ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden geleni yapacağımızı daha önce ifade etmiştik. Saldırılarda Suriye’deki birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”